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15:08, 13 августа 2024Экономика

Рекордный обвал японских акций завершился полным восстановлением

Bloomberg: японские фондовые индексы восстановились до уровней перед обвалом

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

Японский фондовый рынок полностью отыграл рекордный с 1987 года обвал, который наблюдался 5 августа. Индекс Nikkei 225 во вторник, 13 августа вырос до уровней, который наблюдался перед падением акций. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценке агентства, на резкий рост повлияло как ослабление иены, так и более объективные оценки состояния компаний, акции которых попали под панические продажи. Тем не менее, индексы Nikkei 225 и Topix все еще на 8 процентов ниже, чем в конце июля, а также отстают на 13 процентов от исторических максимумов, которые были зафиксированы в июне.

Лидером по росту стоимости оказалась компания Rakuten, акции которой взлетели на 9,22 процента на фоне сокращения операционных убытков. Производитель полупроводников Tokyo Electron подорожал на 6,16 процента.

Управляющий фондом Aizawa Securities Икуо Мицуи уверен, что инвесторы начали обращать внимание на фундаментальные факторы и скупать подешевевшие бумаги.

В прошлый понедельник Nikkei 225 и Topix потеряли в один день более 12 процентов стоимости, а вслед за ними начали падать рынки и в других странах. В совокупности за последние три недели их капитализация сократилась на 6,5 триллиона долларов.

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