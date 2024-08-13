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13:40, 13 августа 2024Мир

Путин начал переговоры с президентом Палестины

Путин начал переговоры с президентом Палестины Аббасом в Ново-Огарево

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Ново-Огарево. Об этом сообщает РИА Новости.

«Помимо вопросов развития двустороннего сотрудничества на повестке будет и обстановка в ближневосточном регионе. Стороны планируют обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете нынешнего обострения палестино-израильского конфликта», — отметили в Кремле.

Кроме того, предполагается, что стороны обсудят гуманитарную ситуацию в секторе Газа. По оценкам обеих сторон она вызывает повышенную обеспокоенность.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин проведет переговоры со своим палестинским коллегой Аббасом 13 августа. Встреча является частью программы официального визита палестинского лидера в Россию.

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      Максим Габриелян
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