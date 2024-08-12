Путин проведет переговоры с президентом Палестины Аббасом 13 августа

Президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом 13 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«13 августа состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом, который будет находиться в России с официальным визитом», — говорится в сообщении.

Ранее посольство Палестины подтвердило визит Аббаса в Россию 12 августа. В диппредставительстве пояснили, что программа визита палестинского лидера в Россию уже согласована. По данным агентства, визит Аббаса продлится два дня.