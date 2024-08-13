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17:36, 13 августа 2024Мир

Работники поддержанного кандидатом в вице-президенты США стартапа назвали его кошмаром

Работники поддержанного Вэнсом стартапа AppHarvest назвали его кошмаром
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Joshua A. Bickel / AP

Работники обанкротившегося стартапа AppHarvest, первоначально поддержанного и финансируемого кандидатом в вице-президенты США Джей Ди Вэнсом, назвали кошмаром условия работы в нем. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Сотрудники AppHarvest заявили, что их заставляли работать в изнурительных условиях в теплице компании, где температура часто достигала трехзначных цифр. Жалобы, поданные в Министерство труда США и регулирующий орган Кентукки в период с 2020 по 2023 год, показывают, что (...) им не предоставляли надлежащую защитную экипировку», — приводит телеканал слова бывших работников.

Несмотря на тот факт, что в 2021 году Вэнс вышел из совета директоров и начал политическую карьеру, он продолжал поддерживать проект. Как отмечают авторы материала, подобные факты противоречат его словам о защите интересов американского бизнеса и рабочих. Об этом также свидетельствует наем рабочих из Мексики, Гватемалы, а не жителей самого штата Кентукки.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего вице-президента и его конкурентку на выборах Камалу Харрис в копировании идей. В частности, он написал, что кандидат от Демократической партии скопировала его предложение об отмене налогов на чаевые.

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      Максим Габриелян
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