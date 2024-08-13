Раскрыты популярные у россиян страны для отдыха в августе

Россияне устремятся в августе на отдых в Грецию, Испанию, Болгарию и Венгрию

Российские туристы устремятся в августе на отдых в Грецию, Испанию, Болгарию и Венгрию. Популярные у соотечественников страны раскрыли «Яндекс Путешествия», проанализировав данные бронирований, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Самые длинные отпуска приходятся на Грецию — большинство россиян планируют провести там две недели. Следующими по продолжительности стали Испания — 13 дней, Болгария, Венгрия, Италия — по 12 дней, Таиланд и Франция — по 11 дней, Узбекистан — 10 дней.

Известно также, что в августе отдых в некоторых странах стал доступнее. Так, больше всего цена снизилась на Грецию — стоимость одной ночи составила 12,9 тысячи рублей, что на 74 процента ниже прошлогодних показателей. Заметно подешевели Венгрия — 9,6 тысячи рублей за ночь (на 70 процентов ниже), Китай — 10,2 тысячи рублей за ночь (на 40 процентов ниже).

Ранее Кипр был назван одним из самых доступных европейских направлений для отдыха в бархатный сезон. Уточняется, что средняя стоимость тура на 10-11 дней составляет 193 тысячи рублей.

