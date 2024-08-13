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08:53, 13 августа 2024Россия

Российские танки уничтожили точку взлета беспилотников ВСУ и попали на видео

МО: танки Т-90М «Прорыв» уничтожили точку взлета БПЛА и живую силу ВСУ на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Минобороны России / ТАСС

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» российской группировки войск «Запад» уничтожили точку взлета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также живую силу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Процесс попал на видео, его предоставили в пресс-службе Минобороны РФ, передает ТАСС.

Видео снято от первого лица — по всей видимости, оператор находился в танке вместе с экипажем. На кадрах демонстрируется перезаряд снарядов и выстрелы. Завершив задание, группа военнослужащих на бронированной машине передислоцировалась.

Ранее сообщалось, что российские бойцы подразделения группировки войск «Север» захватили станцию Starlink во время штурма позиции ВСУ в приграничье Курской области. В процессе также было уничтожено четверо украинских военных.

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      Александра Синицына
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