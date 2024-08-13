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15:18, 13 августа 2024Культура

Следователи связали дела Мэттью Перри и Майкла Джексона

В уходе звезды «Друзей» Мэттью Перри обвинят актрису, давшую ему наркотики
Мэттью Перри

Мэттью Перри. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Следствие по делу актера Мэттью Перри связал его случай с делами Майкла Джексона и рэпера Мака Миллера, которые стали жертвами передозировки запрещенными веществами. Об этом сообщило издание The Sun.

Как сообщили источники, полиция намерена найти того, кто принес звезде сериала «Друзья» кетамин, доза которого стала летальной. В случае, если будет установлен виновник, он получит большой срок, как в случае с Майклом Джексоном и его лечащим врачом.

Также сообщается, что по делу Перри была допрошена его подруга и бывшая жена Чарли Шина, актриса Брук Мюллер. У нее в доме прошли обыски.

Ранее стало известно, что другая звезда культового сериала общалась с призраком Перри.

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      Андрей Шеньшаков
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