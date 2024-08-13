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11:03, 13 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о влиянии взятия Лисичного на линию фронта

Взятие ВС РФ Лисичного в ДНР выровняло линию фронта в направлении Димитрова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятием села Лисичного в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные выровняли линию фронта в направлении города Димитров (украинское название — Мирноград) — одного из крупных хабов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, теперь российские войска способны «двигаться довольно широким фронтом» на Димитров.

О взятии Лисичного Минобороны России сообщило 12 августа. Тогда же стало известно, что российские войска взяли под контроль городские кварталы Красногоровки в ДНР.

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      Алевтина Запольская
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