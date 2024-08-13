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05:32, 13 августа 2024Путешествия

Тревел-блогерша описала одну особенность США фразой «в России этого нет, а жаль»

Фото: Vlad Hilitanu / Unsplash

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала одну особенность страны фразой «в России этого нет, а жаль». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Америке любой купленный товар можно вернуть обратно спустя время использования и получить свои деньги назад. Она отметила, что отказаться можно даже от шампуня, который израсходован наполовину.

«В Америке нет необходимости мучиться с неподходящим кремом или неудачным цветом помады. Вы просто берете, несете в магазин и возвращаете», — заявила Ершова.

При этом в России ситуация обстоит совершенно иначе, заметила блогерша. Если товар не подошел, приходится пользоваться дальше или пытаться продать на интернет-сервисах. «Американцы, конечно, знают толк в комфорте. Три месяца на возврат любого товара — разве это не шикарно?» — задалась вопросом автор.

Ранее эта же блогерша пожаловалась на высокие цены в супермаркетах США. Ершова рассказала, что она хотела оформить бонусную карту в одном из супермаркетов, по которой продукты получалось бы покупать с большими скидками, но выяснилось, что такие карты туристам не выдают.

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      Марк Успенский
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