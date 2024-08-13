В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем в Telegram-канале.

Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие. «Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

В ночь на 12 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) также пытались атаковать Ростовскую область. Как отчитался глава региона Василий Голубев, силы противовоздушной обороны при помощи средств радиоэлектронной борьбы уничтожили четыре дрона.

Тогда же украинские военные попытались нанести удар по Курской области. В небе над регионом уничтожили три ракеты ВСУ. Накануне власти Курской области предупредили жителей об угрозе атаки украинских БПЛА.