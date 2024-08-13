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22:54, 13 августа 2024Россия

В Совфеде сочли неудачной идею допустить ООН в Курскую область

Сенатор Джабаров счел неудачной идею допустить ООН в Курскую область
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT счел неудачной идею допустить ООН в Курскую область по запросу международной организации.

Сенатор напомнил, что в настоящее время там идут бои и зачистка территории, поэтому безопасность представителям сейчас обеспечить никто не может.

Во-вторых, это может быть целенаправленной акцией, чтобы обелить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и «налить грязь» на российские войска. «Мне эта идея не нравится», — заключил Джабаров.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ в Курскую область для проверки данных о нарушениях со стороны ВСУ. Об этом заявила официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани.

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      Марина Совина
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