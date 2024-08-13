Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:13, 13 августа 2024Мир

В США признали невозможность запретить американцам приезжать в Россию

FP: бывший посол США признал невозможность запретить американцам приезжать в РФ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Американские власти не могут запретить своим гражданам приезжать в Россию. Об этом в интервью изданию The Foreign Policy (FP) рассказал бывший посол США в Москве Джон Салливан.

«Американцам не получится запретить ездить туда», — признал экс-дипломат.

По мнению Салливана, «практически невозможно наложить подобный запрет» из-за большого количества людей с двойным гражданством, а также взаимной интеграции России и западных стран на всех уровнях.

Материалы по теме:
«У русских и так много проблем» Американец о том, как он променял родину на Россию и обрел счастье
«У русских и так много проблем»Американец о том, как он променял родину на Россию и обрел счастье
6 марта 2020
«Путин — великий мужик» Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
«Путин — великий мужик»Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
14 ноября 2018

Ранее российская путешественница побывала в США и рассказала, как американец в супермаркете хотел дать ей милостыню. Мужчина подошел к россиянке и спросил, откуда она. Узнав про российское гражданство девушки, американец извинился за происходящее в России и то, в каком положении оказались россияне, а потом предложил ей 20 долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      «Нет ничего позорнее». Командир «Ахмата» рассказал о чеченцах, сдавшихся в плен ВСУ

      Путин образовал Морскую коллегию и назначил Патрушева ее главой

      В приграничном российском регионе отменили режим ЧС регионального характера

      Внешность 68-летнего Мела Гибсона в шортах и с седой бородой оценили в сети

      Самолет с россиянами попал в сильную грозу и получил многочисленные повреждения

      В США признали невозможность запретить американцам приезжать в Россию

      Егор Крид рассказал о проблемах с психическим здоровьем

      Необычное существо из Атлантики заметили на пляже в России

      Раскрыта точная дата выхода GTA VI

      Назван самый красивый мужчина российской авиации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше