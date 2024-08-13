В США признали невозможность запретить американцам приезжать в Россию

FP: бывший посол США признал невозможность запретить американцам приезжать в РФ

Американские власти не могут запретить своим гражданам приезжать в Россию. Об этом в интервью изданию The Foreign Policy (FP) рассказал бывший посол США в Москве Джон Салливан.

«Американцам не получится запретить ездить туда», — признал экс-дипломат.

По мнению Салливана, «практически невозможно наложить подобный запрет» из-за большого количества людей с двойным гражданством, а также взаимной интеграции России и западных стран на всех уровнях.

Ранее российская путешественница побывала в США и рассказала, как американец в супермаркете хотел дать ей милостыню. Мужчина подошел к россиянке и спросил, откуда она. Узнав про российское гражданство девушки, американец извинился за происходящее в России и то, в каком положении оказались россияне, а потом предложил ей 20 долларов.