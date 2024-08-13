ВСУ атаковали три населенных пункта в российском регионе

Гладков сообщил об атаке ВСУ на Новую Таволжанку, Пороз и хутор Церковный

Атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа в результате обстрела повреждены четыре частных дома, а также линия газоснабжения. Кроме того, в Порозе Грайворонского городского округа взрыв FPV-дрона повредил кровлю здания храма.

«В Белгородском районе в хуторе Церковный на территории сельхозпредприятия после атак двух беспилотников сгорели два легковых автомобиля и поврежден производственный объект», — добавил Гладков.

Он подчеркнул, что, предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях сейчас уточняются. На местах работают оперативные службы. Аварийные бригады начнут устранение повреждений после согласования с Минобороны.

Ранее власти полностью закрыли въезд в Краснояружский район Белгородской области, объяснив решение напряженной обстановкой. Мера начала действовать с 12 августа. По словам главы муниципалитета Андрея Миськова, эта она должна обезопасить мирных жителей.