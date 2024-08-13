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17:50, 13 августа 2024Россия

Глава Курской области заявил о вставшей на защиту региона всей России

Врио губернатора Курской области Смирнов: на защиту региона встала вся страна

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На защиту Курской области встала вся страна, из всех регионов приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и другая помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Алексей Смирнов добавил, что главы регионов откликнулись в первые дни — они размещали в своих регионах переселенцев, оказывали финансовую, техническую, кадровую и моральную поддержку. Мощнейшая поддержка пришла из федерального центра, подчеркнул Смирнов.

«Сила России — в нашем единстве. Мы, куряне, убедились в этом еще раз. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку!», — подытожил Смирнов.

Подразделения ВСУ в 5 часов 30 минут утра 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Как сообщило 13 августа Минобороны России, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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      Михаил Архипов
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