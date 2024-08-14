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18:45, 14 августа 2024Ценности

44-летняя Ева Грин показала лицо до и после нанесения макияжа

44-летняя актриса Ева Грин показала лицо до и после нанесения макияжа на видео

Кадр: @evagreenweb

Французская актриса и модель Ева Грин показала внешность до и после нанесения макияжа на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, вначале на размещенных кадрах 44-летняя звезда предстала в черном топе, без косметики на лице и с прямыми распущенными прядями. Затем она продемонстрировала работу визажиста, позируя перед камерой с розовой помадой на губах, тональным кремом на коже и черной тушью на ресницах.

Кроме того, знаменитость надела обнажающее плечи платье и уложила волосы волнами с объемом у корней.

Ранее в августе в сети восхитились внешним видом американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес без макияжа.

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      Алина Гостева
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      44-летняя Ева Грин показала лицо до и после нанесения макияжа

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