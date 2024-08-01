В сети восхитились внешним видом 55-летней Дженнифер Лопес без макияжа

В сети восхитились внешним видом американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес без макияжа. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 55-летняя звезда предстала в белом свитшоте со швами навыворот. Помимо этого, знаменитость надела многочисленные украшения в виде колец с камнями и цепочки. Кроме того, Лопес отказалась от косметики на лице и распустила волосы.

Поклонники оценили внешность исполнительницы в комментариях под постом. «Королева», «Ты купалась в фонтане молодости?», «Ты выглядишь потрясаще», «Естественная красота», «Самая красивая женщина в мире!» — написали они.

Ранее в июле Дженнифер Лопес показала фигуру в откровенном наряде в честь своего 55-летия. Знаменитость разместила снимок, на котором предстала в белом слитном купальнике на тонких бретелях и с глубоким декольте. При этом упомянутый наряд демонстрировал ее грудь и бедра.