45-летняя телеведущая показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами

Телеведущая Мелисса Горга показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами

Американская телеведущая Мелисса Горга показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость поделилась снимком с отдыха на побережье Амальфи в Италии. На размещенном кадре Горга предстала в синем купальнике, оформленном вырезами на животе и под грудью. При этом видно, что части изделия соединены декоративными звездами.

Телезвезда сделала легкий макияж и уложила волосы в аккуратные локоны. Кроме того, она примерила очки с прозрачными линзами, а в качестве украшений выбрала ожерелья, браслеты и небольшие круглые серьги.

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