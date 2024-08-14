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11:02, 14 августа 2024Россия

Алаудинов дал оценку действиям ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ не выполнили поставленных задач в Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не выполнили поставленных задач в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

По его словам, этом свидетельствует, в частности, потеря украинскими войсками большей части бронетехники.

Генерал пояснил, что целью провокации ВСУ в Курской области было установление контроля над рядом объектов с последующим выходом на переговоры. На них Киев выдвинул бы Москве ультиматум, сказал он.

Ранее Алаудинов заявил о причастности к событиям в Курской области высокопоставленных сотрудников Пентагона. «Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский, за что в конечном итоге у них у всех придется спрашивать», – сказал он.

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      Алан Босиков
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