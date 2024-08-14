Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:37, 14 августа 2024Бывший СССР

Расчет «Фагота» ВС России уничтожил американский бронетранспортер

Минобороны: расчет «Фагота» уничтожил американский бронетранспортер в зоне СВО

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» ночью уничтожил бронетранспортер М113 производства США, используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщило Минобороны. Об этом пишет РИА Новости.

Как указали в ведомстве, украинский бронетранспортер пытался подвести бойцов ВСУ и боеприпасы в зону СВО. Разведчики Вооруженных сил (ВС) РФ передали координаты на пункт управления.

«Оттуда боевая задача поступила расчету "Фагота", который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее у «Фагота» устранили недостаток. Он получил дистанционное управление, благодаря чему его оператор может находиться на безопасном расстоянии от ПТРК в момент совершения выстрела.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США ответили на вопрос о целях вылазки Украины в Россию

      В Сербии рассказали об атмосфере Первой мировой в Европе и разрешенной русофобии

      Расчет «Фагота» ВС России уничтожил американский бронетранспортер

      В России спрогнозировали подорожание водки из-за роста цен на спирт

      Кандидата Трампа в вице-президенты сфотографировали в женской одежде

      Националиста Поткина заочно арестовали для международного розыска

      Назван размер прибавки к пенсии работающим пенсионерам

      В Липецком округе объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников

      В Курской области сбили четыре украинских ракеты

      В Ирландии заявили о запрете мнений об украинском конфликте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше