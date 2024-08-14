Расчет «Фагота» ВС России уничтожил американский бронетранспортер

Минобороны: расчет «Фагота» уничтожил американский бронетранспортер в зоне СВО

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» ночью уничтожил бронетранспортер М113 производства США, используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщило Минобороны. Об этом пишет РИА Новости.

Как указали в ведомстве, украинский бронетранспортер пытался подвести бойцов ВСУ и боеприпасы в зону СВО. Разведчики Вооруженных сил (ВС) РФ передали координаты на пункт управления.

«Оттуда боевая задача поступила расчету "Фагота", который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее у «Фагота» устранили недостаток. Он получил дистанционное управление, благодаря чему его оператор может находиться на безопасном расстоянии от ПТРК в момент совершения выстрела.