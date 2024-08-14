Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
17:15 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 2-й тур
Рубин
Сегодня
17:15 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа D. 2-й тур
Крылья Советов
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Иржи Легечка
Завтра
03:30 (Мск)
Даниил Медведев
Цинциннати (м)
Чжан Чжичжэнь
Завтра
17:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Цинциннати (м)
Александр Зверев
Завтра
17:00 (Мск)
Карен Хачанов
Цинциннати (м)
11:19, 14 августа 2024Спорт

«Глаза в пол». Российский спортсмен рассказал о встречах с украинцами на Олимпиаде

Гребец Коровашков заявил, что прятал глаза перед украинцами на ОИ-2024 в Париже
Захар Петров и Алексей Коровашков (справа)

Захар Петров и Алексей Коровашков (справа). Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российский каноист Алексей Коровашков, выступивший на Олимпийских играх — 2024 в Париже в нейтральном статусе (AIN), рассказал о встречах с украинскими спортсменами и их реакции.

По его словам, во французской столице он несколько раз пересекался с украинскими гребцами. При этом спортсмены старались не встречаться взглядами.

Глаза в пол — что они, что мы — и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций

Алексей Коровашковроссийский гребец-каноист, призер Олимпийских игр

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Коровашков рассказывал «Матч ТВ», что хорошо общался с иностранными спортсменами. Согласно его заявлению, негатива на турнире он не заметил — напротив, россиян очень поддерживали.

Однако, признался он, российских спортсменов попросили не упоминать название своей страны на Олимпиаде. По его рассказу, некоторые иностранцы не понимали, почему у них форма с надписью AIN, и спрашивали, не являются ли они представителями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). «А нам нельзя было говорить, что мы из России. Да, [нас] настоятельно просили не упоминать нашу страну», — отметил он.

Коровашков назвал причину отсутствия медалей в гребле у россиян на ОИ-2024

На Олимпийских играх в Париже Коровашков принял участие вместе с Захаром Петровым в финале каноэ‑двоек на дистанции 500 метров. Спортсмены заняли четвертое место. По словам Коровашкова, причиной отсутствия у россиян медалей в гребле на Олимпиаде стало намеренное недопущение его напарника Ивана Штыля до турнира. Спортсмен считает, что Международный олимпийский комитет специально разбил экипаж со Штылем, «чтобы у России не было медали на этой дистанции».

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

При этом на соревнованиях в Париже Коровашкову и Петрову удалось установить олимпийский рекорд. Каноисты преодолели 500 метров за 1 минуту и 38,65 секунды, выиграли заезд и вышли в полуфинал. «Мы хотели доказать всему миру, что из двух леваков [гребущих слева спортсменов] мы можем сделать конфетку», — прокомментировал Коровашков. Однако во втором заезде рекорд россиян преодолели гребцы из Китая (1.37,40), а также спортсмены из Испании (1.37,78).

Олимпиада в Париже завершилась 11 августа. Россияне выступали в нейтральном статусе и завоевали одну серебряную медаль. Ее принесли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в женском парном разряде, проиграв в финале итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Выступавшая в прыжках на батуте Анжела Бладцева была чуть ли не единственной надеждой российских болельщиков на золотую медаль. Однако в финале спортсменка допустила грубую ошибку и заняла пятое место. В свою очередь, каноисты Коровашков и Петров лишились медали на последних метрах заезда, когда подул боковой ветер. Большую часть заезда они шли вторыми, несмотря на то что оба гребли с одной стороны.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Командир «Ахмата» рассказал о раскрытом плане ВСУ захватить Курскую АЭС

      На Западе признали устойчивость политической системы в России

      МИД России заявил о долгосрочной паузе в переговорах с Украиной

      Знаменосец сборной Италии сломал локоть на церемонии закрытия Олимпиады

      Главу Росмолодежи освободили от должности

      Россиянин смог погасить часть ипотеки после одной покупки

      Стало известно об активизации российских военных в Запорожской области

      В российском городе нашли редкие грибы непристойной формы

      Врач порекомендовала равноценную замену горячему чаю в жару

      На российском рынке планшетов появился новый лидер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше