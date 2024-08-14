Гребец Коровашков заявил, что прятал глаза перед украинцами на ОИ-2024 в Париже

Российский каноист Алексей Коровашков, выступивший на Олимпийских играх — 2024 в Париже в нейтральном статусе (AIN), рассказал о встречах с украинскими спортсменами и их реакции.

По его словам, во французской столице он несколько раз пересекался с украинскими гребцами. При этом спортсмены старались не встречаться взглядами.

Глаза в пол — что они, что мы — и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций Алексей Коровашков российский гребец-каноист, призер Олимпийских игр

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Коровашков рассказывал «Матч ТВ», что хорошо общался с иностранными спортсменами. Согласно его заявлению, негатива на турнире он не заметил — напротив, россиян очень поддерживали.

Однако, признался он, российских спортсменов попросили не упоминать название своей страны на Олимпиаде. По его рассказу, некоторые иностранцы не понимали, почему у них форма с надписью AIN, и спрашивали, не являются ли они представителями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). «А нам нельзя было говорить, что мы из России. Да, [нас] настоятельно просили не упоминать нашу страну», — отметил он.

Коровашков назвал причину отсутствия медалей в гребле у россиян на ОИ-2024

На Олимпийских играх в Париже Коровашков принял участие вместе с Захаром Петровым в финале каноэ‑двоек на дистанции 500 метров. Спортсмены заняли четвертое место. По словам Коровашкова, причиной отсутствия у россиян медалей в гребле на Олимпиаде стало намеренное недопущение его напарника Ивана Штыля до турнира. Спортсмен считает, что Международный олимпийский комитет специально разбил экипаж со Штылем, «чтобы у России не было медали на этой дистанции».

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

При этом на соревнованиях в Париже Коровашкову и Петрову удалось установить олимпийский рекорд. Каноисты преодолели 500 метров за 1 минуту и 38,65 секунды, выиграли заезд и вышли в полуфинал. «Мы хотели доказать всему миру, что из двух леваков [гребущих слева спортсменов] мы можем сделать конфетку», — прокомментировал Коровашков. Однако во втором заезде рекорд россиян преодолели гребцы из Китая (1.37,40), а также спортсмены из Испании (1.37,78).

Олимпиада в Париже завершилась 11 августа. Россияне выступали в нейтральном статусе и завоевали одну серебряную медаль. Ее принесли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в женском парном разряде, проиграв в финале итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Выступавшая в прыжках на батуте Анжела Бладцева была чуть ли не единственной надеждой российских болельщиков на золотую медаль. Однако в финале спортсменка допустила грубую ошибку и заняла пятое место. В свою очередь, каноисты Коровашков и Петров лишились медали на последних метрах заезда, когда подул боковой ветер. Большую часть заезда они шли вторыми, несмотря на то что оба гребли с одной стороны.