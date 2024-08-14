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22:18, 14 августа 2024Мир

Госдеп высказался о возможности вывода американских войск из Ирака

Госдеп США: вывод американских войск из Ирака не обсуждался ни на каком этапе

Фото: KL / HB / CLH / Reuters

Вашингтон и Багдад не обсуждают вывод американских войск из Ирака. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Он отметил, что данный вопрос не обсуждался «ни на каком этапе». «Однако мы продолжаем обсуждать переход к тому, что мы бы назвали двусторонним партнерством в сфере безопасности», — сказал Пател. В частности, пояснил он, речь о процессе, который идет в развитие предыдущих двусторонних стратегических дискуссий.

Ранее стало известно, что США перебрасывают войска между Ираком и Саудовской Аравией в связи с ожидаемым ударом Ирана по Израилю. На контрольно-пропускном пункте Арар было замечено несколько военных конвоев США, что может быть подготовкой к возможному иранскому удару.

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      Марина Совина
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