Госдеп высказался о возможности вывода американских войск из Ирака

Госдеп США: вывод американских войск из Ирака не обсуждался ни на каком этапе

Вашингтон и Багдад не обсуждают вывод американских войск из Ирака. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Он отметил, что данный вопрос не обсуждался «ни на каком этапе». «Однако мы продолжаем обсуждать переход к тому, что мы бы назвали двусторонним партнерством в сфере безопасности», — сказал Пател. В частности, пояснил он, речь о процессе, который идет в развитие предыдущих двусторонних стратегических дискуссий.

Ранее стало известно, что США перебрасывают войска между Ираком и Саудовской Аравией в связи с ожидаемым ударом Ирана по Израилю. На контрольно-пропускном пункте Арар было замечено несколько военных конвоев США, что может быть подготовкой к возможному иранскому удару.