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10:15, 14 августа 2024Ценности

Кэти Перри снялась в платье с глубоким декольте на яхте

39-летняя певица Кэти Перри снялась в платье с глубоким декольте на яхте

Фото: @katyperry

Американская певица Кэти Перри снялась в откровенном платье на яхте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница позировала перед камерой в облегающем платье телесного цвета, оформленном глубоким V-образным декольте и блестящими пайетками. На размещенных кадрах видно, что знаменитость сделала макияж в нюдовых тонах и уложила волосы в «мокрую» прическу.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри поделилась снимками в откровенном купальнике. Тогда певица предстала на фото в крошечном бикини, встав на колени и приподняв правую руку.

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      Мария Винар
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