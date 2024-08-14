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19:26, 14 августа 2024Культура

Критики назвали лучшие саундтреки из фильмов 00-х

Музыка к «Властелину колец» названа лучшим саундтреком к фильмам 2000-х

Кадр: фильм «Властелин колец: Две крепости»

Критики составили список из 30 лучших музыкальных сопровождений для фильмов 2000-х годов. Соответствующий рейтинг был опубликован на портале издания IndieWire.

Лучшим саундтреком издание признало музыку к фильму «Властелин колец», композитором которого стал Говард Шор. На втором месте расположилась картина «Танцующая в темноте» с неподражаемой Бьорк в качестве главной звезды. Замкнул тройку культовый фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Интересно, что французский композитор Александр Деспла попал в топ-10 целых два раза: за картины «Вожделение» (4-е место в рейтинге) и «Разрисованная вуаль» (10-я строчка).

Ранее сообщалось, что критики назвали 100 лучших фильмов 2000-х годов.

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      Андрей Шеньшаков
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