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20:54, 12 августа 2024Культура

Критики назвали 100 лучших фильмов 2000-х годов

«Искусственный разум» Спилберга назвали лучшим фильмом 2000-х годов

Кадр: фильм «Искусственный разум»

IndieWire опубликовало список из 100 лучших фильмов первой декады XXI века. Список лучших картин 2000-х годов был собран критиками и экспертами издания.

На первом месте в топе лучших фильмов 2000-х оказался «Искусственный разум» Стивена Спилберга. На втором месте расположилась знаковая для поколения китайская картина «Один и два», замкнула тройку культовая лента «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча.

Ранее стало известно, что Дэвид Линч страдает от неизлечимого заболевания, из-за которого больше не может выходить из дома.

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      Андрей Шеньшаков
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