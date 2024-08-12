Критики назвали 100 лучших фильмов 2000-х годов

«Искусственный разум» Спилберга назвали лучшим фильмом 2000-х годов

IndieWire опубликовало список из 100 лучших фильмов первой декады XXI века. Список лучших картин 2000-х годов был собран критиками и экспертами издания.

На первом месте в топе лучших фильмов 2000-х оказался «Искусственный разум» Стивена Спилберга. На втором месте расположилась знаковая для поколения китайская картина «Один и два», замкнула тройку культовая лента «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча.

Ранее стало известно, что Дэвид Линч страдает от неизлечимого заболевания, из-за которого больше не может выходить из дома.