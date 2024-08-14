Мародерствующие в Судже бойцы ВСУ показали свою добычу и попали на видео

В Судже мародерствующие бойцы ВСУ сняли себя на видео

В городе Судже Курской области мародерствующие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли себя на видео. Ролик, на котором они показали свою добычу, найденную на полках местного магазина, опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах украинские солдаты с тележками идут между торговых рядов супермаркета. Один из них показал содержимое своей тележки: в ней лежали несколько упаковок сока, газированная вода и снеки.

Ранее власти Курской области распорядились усилить патрули из-за мародерства украинских военнослужащих. Военкор Евгений Лисицын заявил, что бойцы ВСУ также заходят в частные дома и выносят из них все, что считают нужным.

14 августа соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о ситуации в Судже. Происходящее в городе он описал как продолжающееся боестолкновение. Также, по его словам, город не контролируется ВСУ.