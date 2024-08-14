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11:20, 14 августа 2024Россия

Соратник Кадырова доложил об обстановке в Судже

Алаудинов заявил, что ВСУ не контролируют город Суджа в Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не контролируют Суджу в Курской о области. Об обстановке в приграничном городе доложил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов, передает ТАСС.

Он отметил, что в курском городе находятся российские подразделения, там идут ежедневные боестолкновения.

До этого командир батальона «Ахмат» рассказал, что украинские военные планировали 11 августа захватить Курскую атомную электростанцию (АЭС).

Еще раньше Алаудинов отчитался о том, что за сутки в районе Мартыновки и Суджи Курской области бойцы «Ахмата» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО МО РФ уничтожили танк, 7 БТР-БМП, 13 бронированных машин, 9 пикапов и другую украинскую военную технику.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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