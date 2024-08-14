МИД Молдавии оценил предложение ввести закон об иноагентах в стране

МИД Молдавии: идея закона об иноагентах подрывает демократию в стране

Предложение бывшего президента Молдавии Игоря Додона ввести в стране закон об иноагентах подрывает демократию. Об этом заявил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой, сообщает «Sputnik Молдавия» в своем Telegram-канале.

Попшой прокомментировал идею Додона и Социалистической партии Молдавии принять закон об иноагентах по примеру Грузии. Глава МИД Молдавии заявил, что такие заявления являются попыткой сорвать евроинтеграцию страны и вызывают у него тревогу.

«Наша страна с большим трудом завоевала шанс стать частью большой европейской семьи», — подчеркнул министр. Дипломат добавил, что политический подход социалистов несет серьезные риски для будущего страны.

Ранее вице-премьер по евроинтеграции Молдавии Кристина Герасимова допустила переговоры о вступлении в ЕС в начале 2025 года. Она прокомментировала планы предоставить отчет по проверке на соответствие молдавского законодательства европейскому.