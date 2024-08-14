В Молдавии допустили переговоры о вступлении в ЕС в начале 2025 года

Герасимова: Молдавия рассчитывает на переговоры с ЕС в начале 2025 года

Молдавия рассчитывает, что переговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС) начнутся в первые месяцы 2025 года, заявила вице-премьер по евроинтеграции республики Кристина Герасимова. Об этом пишет РИА Новости.

Она допустила, что отчет по проверке на соответствие молдавского законодательства европейскому будет представлен Совету ЕС в январе 2025 года.

«После чего последует решение. И мы надеемся, что в первые месяцы следующего года будет дан старт реальным переговорам», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Молдавия планирует завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2030 году. Первым этапом в переговорном процессе станет проверка законодательства Молдавии на соответствие стандартам Евросоюза.