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00:17, 14 августа 2024Мир

В Молдавии допустили переговоры о вступлении в ЕС в начале 2025 года

Герасимова: Молдавия рассчитывает на переговоры с ЕС в начале 2025 года

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Молдавия рассчитывает, что переговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС) начнутся в первые месяцы 2025 года, заявила вице-премьер по евроинтеграции республики Кристина Герасимова. Об этом пишет РИА Новости.

Она допустила, что отчет по проверке на соответствие молдавского законодательства европейскому будет представлен Совету ЕС в январе 2025 года.

«После чего последует решение. И мы надеемся, что в первые месяцы следующего года будет дан старт реальным переговорам», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Молдавия планирует завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2030 году. Первым этапом в переговорном процессе станет проверка законодательства Молдавии на соответствие стандартам Евросоюза.

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      Марина Совина
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