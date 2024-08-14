Минобороны получит партию пулеметов «Корд»

ЗиД поставит Минобороны партию крупнокалиберных пулеметов 6П59 «Корд»

Завод имени Дегтярева (ЗиД) поставит Минобороны России партию крупнокалиберных пулеметов «Корд». Военные получат пулеметы модификации 6П59 сообщает РИА Новости.

Начальник управления продаж предприятия «Завод имени В.А. Дегтярева» Владимир Мандельштам и начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил России Анатолий Гуляев подписали государственный контракт на поставку пулеметов в ходе форума «Армия-2024».

Пулемет с ленточным питанием под патрон калибра 12,7 на 108 миллиметров предназначен для поражения живой силы, легкобронированной техники и воздушных целей на дальностях до двух километров. Максимальная скорострельность «Корда» составляет 650 выстрелов в минуту. Модификация 6П59 состоит из пулемета, шкворневой установки и стойки. Пулемет использует патроны Б-32, которые способны пробить 20 миллиметров стали с расстояния 100 метров.

Ранее в августе главный конструктор концерна «Калашников» по стрелковому оружию Сергей Уржумцев сообщил, что легкий ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 миллиметра начал поступать в войска.