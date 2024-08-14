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18:56, 14 августа 2024Среда обитания

Москвичи избавились от тонн вторсырья

С начала 2024 года москвичи сдали 550 тонн вторсырья

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

С начала года жители столицы сдали 550 тонн вторсырья с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей», сообщает портал mos.ru.

Среди утилизированных предметов оказалось более 5,5 тысячи холодильников, шесть автомобилей, один мотоцикл и 23 новогодние ели. Активнее всего москвичи пользуются сервисом для избавления от крупных предметов мебели или бытовой техники: стиральных машин, газовых и электрических кухонных плит и холодильников.

Отмечается, что в неделю в сервис поступает более 700 заявок. Сервис доступен для жителей всех округов Москвы, включая ЗелАО и ТиНАО. Более 85 процентов сдаваемых вещей перерабатывают на специализированных предприятиях и используют повторно.

По словам заместителя руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Бориса Фролова, с помощью сервиса москвичи могут быстро и без хлопот избавиться от старых, сломанных и отслуживших свой срок разногабаритных предметов мебели, в том числе от электроники, пианино и транспортных средств. Таким образом они заботятся об экологии и практикуют ответственный подход к проживанию в мегаполисе.

Ранее россияне рассказали о своих экологических привычках. Самые распространенные из них — использовать для мусора только специально предназначенные контейнеры, убирать за собой после поездок на природу, а также сдавать опасные отходы в пункты приема.

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      Мария Черкасова
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