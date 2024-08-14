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18:24, 14 августа 2024Бывший СССР

На Украине сравнили подход Залужного и Сырского к вылазкам на территорию России

Депутат Рады Безуглая: Залужный выступал против наступлений на территорию России

Фото: Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный выступал против наступлений на территорию России. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Безуглая сравнила подход Залужного и нынешнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к вылазкам на территорию России. По ее информации, идея активных боевых действий предлагалась Сырским и украинскими спецслужбами еще в 2022 году.

«Несмотря на политическое давление со стороны президента, он отказывался работать в этом направлении», — заявила политик. Она также сообщила о конфликте между Залужным и Сырским по вопросу участия подразделений украинских десантников в контрнаступлении 2023 года. Депутат добавила, что нынешний главком ВСУ приступил к планированию операций на территории России с поддержки высшего руководства страны.

Ранее Безуглая рассказала о катастрофическом для ВСУ положении на покровском направлении. По ее словам, Сырский снял из Торецка бригаду десантно-штурмовых войск, которая стабилизировала оборону.

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      Юрий Леонов
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