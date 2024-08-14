На Украине заявили о потере ВСУ контроля над третью Торецка

Депутат Рады Безуглая: треть Торецка уже не находится под контролем ВСУ

Треть Торецка в Донецкой народной республике (ДНР) уже не находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Безуглая прокомментировала продвижение Вооруженных сил (ВС) России в районе Торецка. По ее информации, из города была снята бригада десантно-штурмовых войск, которая стабилизировала оборону после ротации 24-ой отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ.

«Оборона города хаотична, его обороняют неопытные новые подразделения, о чем знают и русские», — заявила политик. Она также раскритиковала ротацию подразделений ВСУ на этом участке фронта и переброску 24-ой ОМБр в Часов Яр.

Ранее Безуглая сравнила подход бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и нынешнего главкома Александра Сырского к вылазкам на территорию России. По ее словам, Залужный выступал против наступлений на территорию России.