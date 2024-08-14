На Западе раскрыли планы подготовки ВСУ к операции в Курской области

Bloomberg: операция ВСУ в Курской области готовилась заранее

Возможность трансграничной атаки Вооруженных сил Украины в Курской области готовилась Киевом в течение некоторого времени до внезапного начала операции на прошлой неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на западного чиновника, пожелавшего сохранить свою анонимность.

«Украина рассматривала несколько вариантов атаки, которая могла бы шокировать руководство в Москве и заставить президента [России] Владимира Путина отступить, прежде чем на прошлой неделе ворвалась через границу», — приводит слова источника агентство.

Уточняется, что киевское руководство не делилось конкретной информацией об операции с западными странами. По словам другого чиновника, союзники по НАТО не испытывают никаких сомнений по поводу вторжения, хотя считают маловероятным, что украинские силы смогут удержать российскую территорию.

Ранее стали известны ожидания членов Североатлантического альянса от операции ВСУ в Курской области. Отмечается, что страны НАТО придерживаются осторожной позиции и по принципу «жди и смотри» следят за боевыми действиями.