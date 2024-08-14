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08:34, 14 августа 2024Мир

На Западе раскрыли ожидания НАТО от операции ВСУ в Курской области

Bloomberg: НАТО сомневается в способности ВСУ удержаться в Курской области

Фото: Global Look Press

НАТО сомневается в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержаться в Курской области, несмотря на публичную поддержку операции Киева. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Отвлечение опытных солдат от участия в боевых действиях в то время, как российские войска приближаются к стратегическим позициям, может сделать украинцев более уязвимыми», — приводит издание слова одного из западных чиновников.

Он также добавил, что сейчас страны Североатлантического альянса придерживаются осторожной позиции и по принципу «жди и смотри» следят за боевыми действиями.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что министерство обороны США не считает вылазку украинских войск в Курскую область шагом к эскалации конфликта. При этом она подчеркнула, что Вашингтон будет продолжать оказывать Киеву военную поддержку, передавая ему необходимые виды вооружения.

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      Максим Габриелян
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