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12:59, 14 августа 2024Культура

Певица Валерия получит миллионы за бесплатный концерт в российском городе

72.RU: певица Валерия получит 5,7 миллиона рублей за бесплатный концерт в Тюмени

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Российская певица Валерия получит 5,7 миллиона рублей за выступление на бесплатном концерте в Тюмени. Об этом сообщает портал 72.RU.

Мероприятие в честь Дня города назначено на пятницу, 16 августа. Артистка выступит вместе с филармоническим оркестром. «Народная артистка России Валерия имеет большой опыт таких выступлений, у нее есть оркестровые партитуры своих композиций», — рассказала директор областного департамента культуры Елена Майер.

Отмечается, что спонсором мероприятия является фармацевтическая компания.

Ранее стало известно, что певица Алсу после развода с бизнесменом Яном Абрамовым подняла свой гонорар до семи миллионов рублей.

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      Варвара Кошечкина
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