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07:15, 14 августа 2024Забота о себе

Перечислены веские аргументы в пользу секса не первом свидании

Интимная близость до начала серьезных отношений помогает проверить совместимость, считает британская писательница и публицист Ребекка Рид. Веские аргументы в пользу секса на первом свидании она перечислила INews.

Рид заявила, что секс на первом свидании — лучший способ выяснить, подходят ли люди друг другу, и оценить, есть ли у отношений потенциал. Она подчеркнула, что порядочный мужчина никогда не будет осуждать женщину за быстрое согласие на интимную близость, и только такой может стать достойным партнером. «Если быстрый секс — это способ обнаружить, что кто-то не является порядочным и взрослым, поначалу это может причинить боль, но в конечном итоге вы избежите пули. Никому из нас не следует встречаться с мужчинами, которые считают женщин ничтожествами после того, как они переспали с ними», — считает писательница.

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Рид также обратила внимание на факт, что инфлюенсеры в последнее время часто советуют женщинам «не раздавать секс даром» и поощряют относиться к своей сексуальности как к чему-то, чем «можно торговать» взамен на подарки и ужины. Однако интимная близость — это не товар, а взаимовыгодный опыт, уверена эксперт, а секс — важная часть знакомства людей друг с другом. По ее мнению, то, как человек ведет себя в постели, многое говорит о нем. «Я могу рассказать практически все о человеке по тому, как он ведет себя в спальне. Ведь все те же навыки общения и ведения переговоров, которые необходимы вам для здоровых отношений, вы используете для того, чтобы добиться достойного секса», — заключила она.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, состоящей в браке с мужчиной со слишком высоким для нее либидо. Он посоветовал прежде всего поделиться своими переживаниями с мужем и вместе прийти к устраивающему обоих выходу: возможно, супруги смогут договориться об открытом браке с четкими границами. Кроме того, он порекомендовал договориться о правилах секса.

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      Наталья Обрядина
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