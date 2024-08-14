Подозреваемая в подрыве «Северных потоков» украинка заявила о своей непричастности

Украинский дайвер Успенская отвергла причастность к подрыву «Северных потоков»

Подозреваемая в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» украинский дайвер Светлана Успенская заявила о том, что она не имеет никакого отношения к данной диверсии. Об этом она сообщила в интервью «Известиям».

«Я была совладелицей дайв-центра на Украине, но в начале (спецоперации) мы остановили работу, я с ребенком поехала заграницу, мой муж пошел в армию», — рассказала подозреваемая. Однако затем Успенская сказала, что не покидала пределы Украины с февраля 2022 года.

По ее словам, публикации немецких СМИ с обвинениями в ее адрес являются лживыми. Она подчеркнула, что собирается подать в суд за клевету и требовать компенсацию за моральный ущерб.

Ранее представитель Кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что расследование взрывов на «Северных потоках» не повлияет на поддержку Германией Украины. По его словам, это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу