В Германии связали поддержку Украины с расследованием на «Северных потоках»

Представитель Кабмина ФРГ Бюхнер: расследование не влияет на поддержку Украины

Расследование взрывов на «Северных потоках» не влияет на поддержку Германией Украины. Об этом заявил представитель Кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер, передает агентство DPA.

«Это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу», — рассказал политик.

Ранее генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. По данным совместного расследования немецких изданий Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD, к теракту на Nord Stream причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу.

По данным немецких СМИ, украинца, ордер на арест которого был выдан генпрокуратурой, зовут Владимир Ц. Одним из двух других подозреваемых, предположительно, является женщина. Сообщается, что ранее он находился в Польше, однако немецкие власти подозревают Варшаву в нежелании сотрудничать со следствием.