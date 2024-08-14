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14:41, 14 августа 2024Экономика

Производитель грузовиков начал выпускать мороженое

Минский автозавод выпустил мороженое со стилизованным грузовиком на упаковке

Фото: Сергей Васильев / Коммерсантъ

Минский автомобильный завод (МАЗ) начал выпускать клубничное мороженое. Об этом сообщает пресс-служба белорусского предприятия.

Партию лакомства со стилизованным под героев мультфильма «Тачки» грузовиком МАЗ для завода произвела Могилевская фабрика мороженого. Одна упаковка массой 250 граммов обойдется в 4 рубля 89 копеек (140 российских рублей по текущему курсу). В дальнейшем обещают расширение линейки вкусов и форм-факторов.

Ранее под брендом МАЗ начали продавать и колбасы — на рынок выпустили «Эстонскую ароматную», «Милано», «Виладжио», «Краковскую», «Брауншвейгскую» и другие версии. Представители завода пояснили, что такая продукция пополнит ассортимент сыров и меда, представленный компанией.

По итогам прошлого года крупнейшим производителем мороженого в России стала компания «Айсберри» (бренды «Пломбир Вологодский», «Филевское», «Жемчужина России»). Фирма за год увеличила выпуск продукции на 19,6 процента, до 52,6 тысячи тонн, и сместила с лидерской позиции производителя «Ренна» (бренд «Коровка из Кореновки») с производством 46,7 тысячи тонн мороженого. Бессменный за 15 лет Unilever (марки «Магнат», Cornetto, «Золотой стандарт») по объемам выпуска опустился на третью строчку рейтинга — компания снизила производство мороженого на 13,3 процента, до 39 тысяч тонн.

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