Известный американский рэпер вознамерился принять участие в Олимпиаде

Рэпер Dr. Dre заявил о желании поучаствовать в будущей Олимпиаде

Американский рэпер и продюсер Доктор Дре (Dr. Dre, Андре Ромелл Янг) вознамерился принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе, США. Об этом стало известно TMZ.

Он сообщил о своих намерениях в соцсетях, подчеркнув, что настроен серьезно. В качестве дисциплины исполнитель выбрал стрельбу из лука. Доктор Дре поделился, что увлекался данным видом спорта еще с младшей школы, но позже забросил его.

Вернуться к увлечению ему помог сын, подаривший рэперу мишень на День отца. «Я установил ее у себя на заднем дворе, и я слышал, что для участия в Олимпийских играх требуется 77 футов. Я тренируюсь на дистанции в 90 футов», — рассказал продюсер.

В марте Доктор Дре получил звезду на Аллее славы в Голливуде. На церемонии присутствовали его друзья и коллеги, среди которых были такие звезды хип-хопа, как Эминем (настоящее имя — Маршалл Мэтерс III), Снуп Догг (настоящее имя — Кельвин Кордозар Бродус-младший) и 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джексон III).