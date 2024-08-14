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12:51, 14 августа 2024Интернет и СМИ

Россиянам стали доступны новые функции платформы «VK Видео»

Платформа «VK Видео» представила новые функции и редизайн сервиса

Изображение: Пресс-служба «ВКонтакте»

Обновленный дизайн приложения и веб-версии стали доступны пользователям «VK Видео». О нововведениях сообщается в поступившем в распоряжении «Ленты.ру» пресс-релизе.

Так, в веб-версии появилась функция «Продолжить просмотр», благодаря которой пользователям не придется заходить в истории просмотров, так как недосмотренные видеоролики появятся в главной ленте. Кроме того, появилась функция добавления видео в плейлист «Смотреть позже». Отложенные ролики отображаются в разделе «Библиотека», их видит только владелец профиля.

Благодаря обновленному дизайну раздела «Подписки» пользователи могут быстро перейти к избранным плейлистам и авторам. При этом фильтр по авторам подстраивается под интересы пользователя: он показывает наиболее просматриваемые шоу, ролики блогеров и сообществ, на которые подписан пользователям.

Управлять уведомлениями теперь можно в одном окне — через кнопку «колокольчика» под видео. «При выборе опции "Получать уведомления" они будут в курсе всех новых выпусков автора, на которого подписаны, и смогут смотреть персонализированный контент на основе рекомендаций нейросети», — сказано в пресс-релизе.

В приложении «VK Видео» на Android стали доступны миллионы коротких видеороликов, которые создали пользователи VK Клипов. Короткие видео попадают в рекомендации — ролики про животных, лучшие моменты из фильмов, подборки контента, создаваемые искусственным интеллектом на основе предпочтений каждого пользователя.

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