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12:55, 14 августа 2024Силовые структуры

Россиянин забил до смерти новорожденного из-за плача и попал под суд

В Курганской области будут судить мужчину, убившего новорожденного из-за плача

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Курганской области суд рассмотрит дело 39-летнего местного жителя, забившего до смерти новорожденного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 27 апреля мужчина находился дома с ребенком. Он разозлился, что малыш плачет и стал бить его по голове. Мать пострадавшего была свидетелем происходящего, она вызвала полицию. Однако спасти младенца не удалось.

Россиянина задержали. Он обвиняется по пунктам «в,д» части 2 статьи 105 УК РФ. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее стало известно, что суд заключил под стражу Наргизу Ажибекову, которая, предварительно, оставила своего новорожденного ребенка у ворот одного из домов в центре Санкт-Петербурга.

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      Екатерина Кашурникова
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