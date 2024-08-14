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08:37, 14 августа 2024Силовые структуры

Оставившую младенца в центре Петербурга женщину заключили под стражу

Суд в Петербурге арестовал мать, оставившую новорожденного у ворот дома

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу Наргизу Ажибекову, которая, предварительно, оставила своего новорожденного ребенка у ворот одного из домов в центре Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 125 («Оставление в опасности») УК РФ. Она пробудет в СИЗО до 10 сентября.

По версии следствия, все произошло вечером 11 августа. Ажибекова родила мальчика в одном из медицинских учреждений, а затем самовольно покинула роддом и отнесла младенца к воротам дома по набережной канала Грибоедова. Ее задержали спустя два дня.

Ранее суд в Петербурге арестовал 19-летнюю Валерию Демидову, которая под действием наркотиков похитила пятимесячного младенца из квартиры.

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      Олеся Мицкевич
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