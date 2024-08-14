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05:56, 14 августа 2024Россия

Российские сверхзвуковые истребители поразили скопления ВСУ в Курской области

МО РФ: сверхзвуковые истребители Су-34 поразили скопления ВСУ в Курской области

Фото: Globallookpress.com

Российские сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 поразили скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар по личному составу и технике был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволяет вести точную атаку на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения.

Летчики Су-34 получили подтверждения от разведки о поражении целей и вернулись на аэродром вылета.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что российские военные нанесли удары авиабомбами по подразделениям ВСУ в Сумской области, предназначенным для переброски в Курскую область для усиления группировки, которая ведет там боевые действия.

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      Марина Совина
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