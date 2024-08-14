Следствие по делу конфетной фабрики Порошенко в России продлили

Следствие по делу конфетной фабрики Порошенко в РФ продлили до сентября

Следствие по делу конфетной фабрики «Рошен» экс-президента Украины Петра Порошенко в Липецкой области продлено до середины сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Расследование ведется с 2015 года по делу о мошенничестве на 180 миллионов рублей, неустановленные лица подозреваются в хищении указанных средств от незаконного возмещений из бюджета налога на добавленную стоимость.

Несколько цехов, в том числе конфетный и пастиломармеладный, склад и семь земельных участков, принадлежащих «Рошен», остаются под арестом до 13 сентября.

В начале июля стало известно, что акции кондитерской фабрики бывшего президента Украины Петра Порошенко передали в доход России. Производство на фабрике в Липецкой области было остановлено в 2017 году.

