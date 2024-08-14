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15:36, 14 августа 2024Экономика

Средняя ставка по рыночной ипотеке превысила 20 процентов

Средняя ставка по рыночной ипотеке на «первичку» достигла 20,81 процента

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Средние ставки по рыночной ипотеке в августе 2024 года в России достигли 20,81 процента на новостройки и 20,8 процента на вторичную недвижимость. О том, что их размер превысил 20 процентов, ссылаясь на данные по процентным ставкам предложений топ-20 ипотечных банков, сообщили аналитики ДОМ.РФ.

Уточняется, что за неделю, с 5 по 11 августа, размер ставки по рыночной ипотеке увеличился примерно на один процент. Так, средняя ставка рефинансирования ипотеки теперь находится на уровне 20,62 процента, а на индивидуальное жилищное строительство — 20,56 процента. Самой высокой среди всех на данный момент является ставка на готовые дома — 20,87 процента.

Ранее в этот же день стало известно, что июль стал рекордным по количеству оформленных ипотек в Москве среди всех месяцев 2024 года. Всего за этот период на первичном и вторичном рынках жилья столицы было зарегистрировали 11,9 тысячи соответствующих договоров.

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      Полина Кислицына
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