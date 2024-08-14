Москвичи заключили максимальное число договоров по одному виду кредитов

Росреестр: в Москве заключили почти 12 тысяч договоров ипотечного кредитования

В июле 2024 года в столице России зарегистрировали 11 тысяч 948 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Об этом сообщается на официальном сайте Росреестра.

По его данным, этот результат почти на 21 процент превысил июньские показатели. Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов заметил, что июльское число зарегистрированных ипотек превышает все предыдущие показатели 2024 года.

«Установлен новый максимум — практически 12 тысяч договоров. Среди аналогичных месяцев прошлых лет это второй результат после рекордного 2023 года, когда было зарегистрировано 13,3 тысячи ипотек», — сказал он.

Всего в январе-июле 2024 года в Москве зарегистрировали 69 734 договора жилищной ипотеки. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатель снизился на 10,6 процента.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, российская столица сохраняет лидирующую позицию среди регионов по выданным льготным ипотечным кредитам.

«Их объем в июле 2024 года составил 33,1 миллиарда рублей — это 20,8 процента от общероссийского объема льготной ипотеки», — заметил он.

Ранее сообщалось, что средние ставки по ипотечным ссудам побили рекорд, достигнутый в 2022 году. В августе этого года они дошли до 20,81 процента годовых на первичное жилье и 20,8 процента на вторичное.