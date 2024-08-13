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15:11, 13 августа 2024Экономика

Ставки по ипотеке побили рекорд 2022 года

Средние ставки по ипотеке превзошли предыдущий рекорд 2022 года

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Средние ставки по ипотечным кредитам в России побили рекорд, поставленный в 2022 году. В этом августе они достигли 20,81 процента годовых на первичку и 20,8 процента на вторичку. Речь идет о рыночных программах ипотеки, уточняет РБК.

Последний раз подобная ситуация наблюдалась в марте 2022-го. Тогда ставки по ипотеке подскочили после резкого роста ключевой. Однако спустя время они опустились ниже 15 процентов годовых.

Рост ставок по ипотеке обусловлен несколькими факторами. Во-первых, перестала действовать льготная программа на новостройки под 8 процентов. Кроме того, российский ЦБ снова начал повышать ключевую ставку: сейчас она составляет 18 процентов годовых.

Россиянам, которые хотят обзавестись жильем, рекомендуют повременить с ипотекой. «Это невыгодно, сейчас лучше арендовать. Если есть свободные деньги, стоит положить их на депозит под 19-20 процентов, посмотреть, как изменится рынок, куда он будет двигаться», — пояснил экономист и в прошлом министр финансов России Михаил Задорнов. В качестве альтернативы ипотеки эксперты предлагают арендовать жилье, приобрести его в складчину или на средства материнского капитала.

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      Платон Щукин
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