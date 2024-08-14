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16:09, 14 августа 2024Спорт

Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Ушаков

Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков умер в возрасте 76 лет

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

СБР выразил искренние соболезнования родным и близким Ушакова. Причины смерти не сообщаются.

«Он был прекрасным парнем, я с ним выступал на многих чемпионатах мира и Олимпийских играх. Он был очень порядочным», — рассказал ТАСС заслуженный тренер СССР и России Геннадий Раменский.

Ушаков побеждал на чемпионатах мира 1970, 1974 и 1977 годов в эстафетах 4 по 7,5 километра. Он трижды (1972, 1976, 1980) входил в сборные СССР на Олимпийских играх.

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      Дарья Коршунова
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