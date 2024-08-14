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03:01, 14 августа 2024Россия

В Липецком округе объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников

МЧС объявило в Липецком округе красный уровень угрозы атаки беспилотников

Фото: Unsplash

Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявили для Липецкого муниципального округа. Об этом написало ГУМЧС по региону в официальном Telegram-канале.

Жителей округа призвали оставаться дома и не подходить к окнам. При нахождении на улице им рекомендовали укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Кроме того, в МЧС призвали россиян оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

В ночь на пятницу, 9 августа, Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку на Липецк. Незадолго до этого в Липецке объявляли угрозу атаки беспилотников, жителей призывали находиться в безопасном месте до отбоя сигнала и держаться подальше от окон.

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      Марина Совина
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